“Berlin’de Filistin Destek Yürüyüşünde Gerginlik”

BERLİN’DE FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ TOPLANDI

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin taraftarlarından oluşan yaklaşık 1000 kişi, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse metro istasyonunun çevresinde bir araya geldi. Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile “Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir”, “Gazze ve Lübnan’dan elinizi çekin”, “Bugün kimse ‘ben bilmiyordum’ diyemez” ve “Gazze’de soykırımı durdurun” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

PROVOKASYON GİRİŞİMLERİ

Yürüyüşe geçen göstericiler “Filistin’e özgürlük”, “Terörist İsrail” ve “Göreceksiniz Filistin özgür kalacak” şeklinde sloganlar attı. Yürüyüş güzergahında toplanan bir grup İsrail yanlısı, İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı. Ancak polis ve görevliler, gerilimin artmasını önlemek amacıyla araya girdi. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ve Kant caddelerinin kesişiminde protestocuları durdurdu. Eylem sırasında kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırarak birçok göstericiyi gözaltına aldı.

GÜNDEMDE GAZZE SALDIRISI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik kapsamlı bir saldırı düzenleyerek “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” amaçladığını duyurdu. İsrail, bu saldırılarda 1200 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda ise yaklaşık 43 bin 799 Filistinli hayatını kaybetti, bunlardan 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadındır. Ayrıca, 103 bin 601 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınıyor ve sivil altyapı tahrip ediliyor.

ÇATIŞMALARIN DÖNEMİ VE İNSANİ DURUM

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana yürütülen saldırılarda 794 askerinin öldüğünü bildirdi. Çatışmalar sırasında, 24 Kasım 2023 tarihinde 4 gün süreyle verilen insani ara sırasında, karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ancak, İsrail binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam ediyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana, İsrail askerleri ile topraklarını gasbeden İsrail vatandaşları tarafından yapılan saldırılarda 783 Filistinli, bunlardan 167’si çocuk, hayatını kaybetti.