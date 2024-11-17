“Berlin’de Filistin Destek Yürüyüşünde Gerginlik”

PROTESTO GÖSTERİSİ

Berlin, Almanya’da Filistin’i destekleyen yaklaşık 1000 kişi, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplandı. Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla birlikte “Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir”, “Gazze ve Lübnan’dan elinizi çekin”, “Bugün kimse ‘ben bilmiyordum’ diyemez”, “Gazze’de soykırımı durdurun” yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak yürüyüşe başladı.

İSRAİL YANLISI GRUPLA GERİLİM

Göstericiler “Filistin’e özgürlük”, “Terörist İsrail” ve “Göreceksiniz Filistin özgür kalacak” şeklinde sloganlar attı. Yürüyüş güzergahında bulunan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı. Ancak polis ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek gerilimin tırmanmasını önledi. Yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesişiminde protestocuları durdurdu. Göstericilerin kurallara uymadığını belirten polis, yürüyüşü sonlandırdı ve birçok kişiyi gözaltına aldı.

GÜNCEL DURUM VE SALDIRILAR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail ise bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırılarda, 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 799 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya zarar veriliyor.

İNSANİ ARA VE ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den beri 373’ü karadan olmak üzere toplam 794 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve sonrasında 3 gün daha uzatılan “insani ara”da 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Bununla birlikte, İsrail binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapse atmaya devam ediyor. İşgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 783 Filistinli hayatını kaybetti.