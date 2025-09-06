Berlin’de Filistin’e Destek Gösterisi Yapıldı

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’i desteklemek amacıyla bir gösteri gerçekleştirildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, Berlin şehir merkezinde bulunan Breitscheid Meydanı’nda bir araya geldi. Gösteri, Filistin Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Gazze’deki açlık çeken çocukların fotoğraflarının yanı sıra “Filistin özgür olacak”, “Aşırı sağcı büyük İsrail’e hayır” ve “İsrail bir günde 6 gazeteciyi öldürdü” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

PROTESTO SLOGANLARI ATILDI

Göstericiler, “Terörist İsrail”, “Gazze’deki çocuklar yaşamak istiyor, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu karşı çıkıyor”, “Çocuk katili İsrail” ve “Filistin’e özgürlük” gibi sloganlar attı. Ayrıca, İsrail’e destek veren Alman hükümetini de protesto etti. Bu arada, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin eylem yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak durumu provoke etmeye çalıştı. Tüm bunlara rağmen, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, herhangi bir olaya sebep olmadan sona erdi.