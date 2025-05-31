Berlin’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı

ALMANYA’DA FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİSİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla bir gösteri gerçekleştirildi. Berlin Kreuzberg’deki Oranienplatz Meydanı’nda toplanan yüzlerce katılımcı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı. Göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”, “İsrail terör devletidir” ve “Soykırımı durdurun” gibi sloganlar attı. Ayrıca, “Siyonizm öldürür”, “Yahudiler soykırıma karşı”, “Filistinlilere uygulanan terörü durdurun” ve “İsrail’e silah verilmesin” yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

YAHUDİ KÖKENLİ BİREYLER GÖSTERİYE DESTEK VERDİ

Gözlemlenen bir diğer dikkat çekici nokta, gösteriye bazı Yahudi kökenli Almanların da destek vermesi oldu. Burada bir konuşma yapan Thomas adlı Yahudi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Thomas, Almanya’nın Gazze’deki soykırımı desteklemeye devam ettiğini belirterek, “Belli ki Almanya’da gerçeği söylememizden korkuluyor. Gerçeği söylememizi engellemek için neden bu kadar çok polise ihtiyaç var?” ifadelerini kullandı. Ayrıca Thomas, Filistin’in özgürlüğü için birlikte mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.