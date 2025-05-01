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Berlin’de Filistin’e Destek Yürüyüşü Yapıldı

FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinliğinde Filistin’e destek verildi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi. Etkinlikte, güvenlik amacıyla 5 bin 700 polis görev aldı.

GÖSTERİCİLERDEN TEZAHÜRLER

Yürüyüş sırasında katılımcılar “Özgür Filistin” ve “Yaşasın Filistin” gibi sloganlar attı. Ayrıca yürüyüş güzergahı boyunca bazı konutlardan Filistin bayrakları sergilendi. Etkinlik esnasında caddeler trafiğe kapatıldı ve geniş güvenlik tedbirleri alındı.

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