Berlin’de Herzog’un ziyareti protesto edildi

PROTESTOLARLA ZİYARET REAKSİYONU

Almanya’nın başkenti Berlin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ziyareti nedeniyle protesto gösterilerine sahne oldu. Uluslararası Af Örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte, Başbakanlık binası önünde bir araya gelen kalabalık grup, Herzog’un Almanya’ya yaptığı ziyaret için tepkilerini dile getirdi. Göstericilerin taşıdığı dövizlerde, “İsrail’in Gazze’deki soykırımına son verin”, “Soykırım için değer ortaklığı olmasın”, “Gazze’de uluslararası insani hukuka saygı gösterin” ve “Gazze’deki savaş suçları için silahlara hayır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, topluluk “Soykırımı durdurun” ve “Uluslararası hukuka saygı gösterin” sloganları attı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Göstericilerden Sophie, Herzog’un ziyareti sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Alman hükümetinin Gazze’de bir soykırım yaşandığına dair net bir açıklama yapmaları gerektiğini vurguladı. “Bu ziyaret için doğru bir zaman değil. Değerler ortaklığı uluslararası hukuk değerlerine dayanmalıdır.” şeklinde konuşan Sophie, Almanya’nın yardımların Gazze’ye ulaşabilmesi adına İsrail’in sınırlarını açmasını talep etti. Ayrıca, “Silah tedarikine de son verilmesini talep ediyoruz. Almanya’nın olası bir soykırımın suç ortağı olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

HEROZ HÜKÜMET TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, aynı zamanda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ile de görüşecek. Bu ziyaret, Almanya’nın uluslararası ilişkilerdeki duruşu açısından önemli bir gündem maddesi haline geliyor.