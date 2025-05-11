Berlin’de Kadınlar, Gazze’yi Destekledi

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir grup kadın, Gazze’deki Filistinli annelere destek olmak amacıyla Anneler Günü’nde bir gösteri gerçekleştirdi. Bu gösteride “Gazze’de Anneler Günü sevinci yok” yazılı pankart açıldı. Dünyanın birçok yerinde kutlamalarla geçen Anneler Günü, bu yıl da Gazze Şeridi’nde yas ve gözyaşıyla karşılandı.

DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI

Berlin’de yaklaşık 50 kişi, “Gazze’deki Annelerle Dayanışma Günü: Bütün anneler aynı dilde ağlıyor” adıyla düzenlenen eylem için Bernauer Caddesi’nde bir araya geldi. Göstericilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Ellerde, kanlı kefenle sarılmış bebek maketleriyle, İsrail tarafından hayatını kaybeden çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları dramatik durum dikkat çekildi. Ağlayan göstericiler, “Gazze’de Anneler Günü sevinci yok” yazılı pankartı taşıdı.

ANNE VE ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Gösteride yapılan konuşmalarda, Filistinli annelerin ve çocukların Anneler Günü’nü kutlama hakkına sahip olduğu ifade edildi. Ancak bu hakkın yerine getirilemediği vurgulandı. Ayrıca, öldürülen anneler ve bebeklere dikkat çekilerek, İsrail’in saldırılarını bir an önce durdurması istendi.