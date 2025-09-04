Berlin’de Korkunç Trafik Kazası Meydana Geldi

BERLİN’DE KORKUNÇ TRAFİK KAZASI

Almanya’nın başkenti Berlin’de büyük bir trafik kazası gerçekleşti. Seestraße’de, Dohnagestell köşesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobil, öğle saatlerinde kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı. Dış basında yer alan haberlere göre, polisten yapılan açıklamada saat 13.10 civarında meydana gelen olayda, çoğunluğu 7 ila 8 yaşında olan pek çok çocuğun yaralandığı ifade ediliyor.

ÇOCUKLARA VE BAKICIYA ZARAR VERDİ

Kaza esnasında çocukların yanında bulunan bakıcının ise ağır yaralandığı bildiriliyor. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Sürücünün ifadesine başvurulmak üzere sorgulanmaya başlandığı belirtildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin hala devam ettiğini aktarıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerinin toplanacağı kaydediliyor.