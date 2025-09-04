Berlin’de Korkunç Trafik Kazası Oldu

TRAFFIC ACCIDENT IN BERLIN

Almanya’nın başkenti Berlin’de meydana gelen trafik kazası büyük bir endişe yarattı. Seestraße üzerinde, Dohnagestell köşesine yakın bir bölgede gerçekleşen olayda, öğle saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı. Dış basında yer alan haberlere göre, polisten gelen bilgiler doğrultusunda, saat 13.10 sularında gerçekleşen bu talihsiz kazada çoğunluğu 7 ila 8 yaşlarında birçok çocuk yaralandı. Ayrıca, olay sırasında çocukların yanındaki bakıcının ağır yaralandığı bildiriliyor.

INVESTIGATIONS INITIATED

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı ve sorgulanmaya başlandı. Yetkililer, kazanın sebebine dair incelemelerin devam ettiğini ifade ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücünün sorgulanmasının planlandığı bildiriliyor.