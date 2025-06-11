Berlin’de Müslümanlara karşı saldırılar arttı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve ayrımcılık olayları 2024 yılında önemli ölçüde artış gösterdi. CLAIM isimli insan hakları kuruluşu, bu yıl zarfında İslamofobik saldırılara dair yıllık raporunu kamuoyuyla paylaştı.

YÜZDE 70’LİK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yayınlanan rapora göre, yıl içerisinde toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası kaydedildi. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış anlamına geliyor.

KADINLAR ÖZELLİKLE HEDEF ALINIYOR

Raporda, kadınların en çok hedef alındığı ifade ediliyor. Raporu duyuran kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Cinsiyet tespit edilen saldırılarda, mağdurların yüzde 64’ünün kadın olduğu dikkat çekiyor. Bu vakaların bir kısmında mağdurların çocuklarının da bulunduğu belirtildi.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN FAZLA GÖRÜLEN OLAYLAR ARASINDA

Raporda, okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde meydana gelen sistematik ayrımcılığın yanı sıra sözlü saldırıların da en sık rastlanan vakalar olduğu ifade ediliyor. Ancak, CLAIM’e göre belgelenen bu veriler, sorunun sadece yüzeyde görünen kısmını oluşturuyor.

SÖYLEMLER, SALDIRILARI ARTIRIYOR

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Almanya’daki terör olaylarından sonra Müslümanların güvenlik tehdidi olarak tanımlanmasının toplumda düşmanlık ve ayrımcılığı artırdığını belirtti. “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” dedi.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ ETKİLİ OLDU

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Son yıllarda aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte İslamofobik saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.