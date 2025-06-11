Berlin’de Müslümanlara Yönelik Saldırılar Arttı

ARTAN İSLAMOFOBİK SALDIRILARIN RAKAMLARI

Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve ayrımcılık vakaları 2024 yılı itibarıyla ciddi bir artış gösteriyor. CLAIM isimli insan hakları kuruluşu, 2024 yılına ait İslamofobik saldırılara ilişkin yıllık raporunu duyurdu.

İSLAMOFOBİK SALDIRILARDAKİ YÜZDE 70 ARTIŞ

Yıl boyunca toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası kaydedildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artışı ifade ediyor.

KADINLARIN HEDEF ALINDIĞI VAKALAR

Raporu kamuoyuna sunan kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” dedi. Özellikle kadınların hedef alındığına dikkat çekilen vakalarda, cinsiyeti belirlenebilen saldırıların yüzde 64’ünde mağdurların kadın olduğu belirtildi. Bu olaylardan bazılarında çocukların da mağdurlarla birlikte olduğu vurgulandı.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN SIK RASTLANAN VAKALAR

Raporda, okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde meydana gelen sistematik ayrımcılığın yanı sıra sözlü saldırıların en sık rastlanan olaylar arasında olduğu ifade edildi. Ancak CLAIM, bu belgelenen verilerin yalnızca buzdağının görünen kısmını oluşturduğunu aktarıyor.

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Almanya’daki terör olaylarının ardından Müslümanların güvenlik tehdidi olarak gösterilmesinin toplumda düşmanlık ve ayrımcılığı arttırdığını belirterek, “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” dedi.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE SALDIRILAR

Fransa’nın ardından Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da, yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Son dönemlerde aşırı sağ partilerin artışı, İslamofobik saldırılarda da önemli bir yükselişe yol açtı.