Berlin’de “Özgür Türkiye” Mitingi Düzenlendi

CHP BERLİN BİRLİĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE MİTİNG DÜZENLENDİ

CHP Berlin Birliği e.V. öncülüğünde, Almanya’nın başkenti Berlin’de “Özgür Türkiye” adlı miting gerçekleştirildi. Miting, Berlin’in merkezinde yer alan Breitscheid Meydanı’nda yapıldı ve yaklaşık 3 bin kişi Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çeşitli dövizlerle katılım sağladı. Katılımcılar, “Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz”, “İmamoğlu Yalnız Değildir”, “CHP Sahipsiz Değildir” pankartları açarak “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarını attı. Ayrıca, İzmir Marşı’nı okuyan grup, Ekrem İmamoğlu temalı “maskeleri” de taktı.

DESTEĞİ İLAN EDEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Mitinge, Türkiye İşçi Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi vakıfların yanı sıra, Gaziantep Çepnililer Derneği, Bahadın Koruma Derneği, Çorum-Der, Tokat ve Çevresi Derneği ile Sivaslı Canlar Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi. Konuşma yapan CHP Berlin Birliği e.V. Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin, Almanya’daki Sosyal Demokrat Parti milletvekillerine ve Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner’den Türkiye’deki demokratik direnişe destek vermelerini talep etti. Akçetin, “Almanya, Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması için mücadele etmeli” diyerek uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İMZALARLA DESTEK KAMPANYASI BAŞLATILDI

Miting süresince, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için imza kampanyası da başlatıldı. Bu kampanya, mitingdeki katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve destek toplandı. Yurtdışında gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’deki demokratik mücadeleye dikkati çekme amacını taşıyor.