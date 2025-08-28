Haberler

Berlin’de Polis, Filistin’e Müdahale Etti

BERLİN’DE POLİS MÜDAHALESİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek veren eylemcilerle polis arasındaki gerginlik tırmandı. Hackescher Markt bölgesinde düzenlenen eylemde, Gazze’deki İsrail saldırılarını protesto etmek ve gazetecilerin öldürülmesi ile Gazze’deki açlık krizine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 200 Filistin destekçisi bir araya geldi.

GÖSTERİDE TAŞINAN PANKARTLAR

Eylemciler, “Gazze’deki soykırımı durdurun”, “Gıdaları Gazze’ye bırakın, hemen şimdi” ve “Gazze’de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın” yazılı dövizler taşıdı. Aynı zamanda “Terörist İsrail”, “Çocuk katili İsrail” ve “Gazze’ye özgürlük” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. Ancak Berlin polisi, bu gösteriye sert bir müdahalede bulundu.

ARBEDENİN DEVRİMİ

Müdahale sırasında zaman zaman göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, bir kadın göstericiyi yumrukladı ve toplamda 8 göstericiyi gözaltına aldı. Bu olaylar, Berlin’deki Filistin eyleminde gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

