Berlin’de Protesto Gösterisi Yapıldı

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un gerçekleştirdiği ziyarete karşı protesto düzenlendi. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) tarafından organize edilen eylemde, Başbakanlık binası önünde bir araya gelen bir grup, Herzog’un Almanya ziyaretine tepkilerini dile getirdi. Göstericiler, dövizlerinde “İsrail’in Gazze’deki soykırımına son verin”, “Soykırım için değer ortaklığı olmasın”, “Gazze’de uluslararası insani hukuka saygı gösterin” ve “Gazze’deki savaş suçları için silahlara hayır” ifadelerine yer verdiler. Eylem sırasında, “Soykırımı durdurun” ve “Uluslararası hukuka saygı gösterin” sloganları da yankılandı.

GÖSTERİCİLERDEN YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Sophie adlı bir gösterici, Herzog’un ziyaretinin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Alman hükümetinin Gazze’deki soykırım olayını açık bir şekilde dile getirmesi gerektiğini vurguladı. Sophie, “Bu ziyaret için doğru bir zaman değil. Değerler ortaklığı uluslararası hukuk değerlerine dayanmalıdır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze’ye yardımların ulaşabilmesi için İsrail’in sınırlarını açmasını talep etti ve “Ayrıca silah tedarikine de son verilmesini istiyoruz. Almanya’nın olası bir soykırımın suç ortağı olması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

HERZOG’UN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ile de görüşmelerine devam edecek.