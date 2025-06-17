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Berlin’de Yangınlar Ve Soruşturma Başlatıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de meydana gelen iki ayrı yangın, dikkatleri üzerine çekti. Amerikan teknoloji şirketi Amazon ile Alman telefon operatörü Telekom’a ait toplam 36 minibüs, aynı anda alevler içinde kaldı. Polis, bu olaylarla ilgili kundaklama şüphesiyle bir soruşturma açtı.

TELEKOM’A AİT ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, Berlin’in Lichtenberg ilçesindeki Buchberger caddesinde yer alan bir otoparkta gece saatlerinde ortaya çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine intikal etti ve yangında Telekom’a ait 17 araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

AMAZON DEPOSUNDAKİ YANGIN

Almanya’da bir diğer yangın ise Berlin’in Britz semtinde bulunan Amazon’a ait deponun otoparkında yerel saatle 02.59’da meydana geldi. Yangına müdahale etmek için 40 itfaiye eri sevk edildi ve yangın, bir saat süren bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Bu yangında ise Amazon’a ait 19 minibüs tamamen yok oldu.

Berlin’deki bu araç yangınları arasındaki bağlantı veya sebepleri henüz kesinleşmedi. Ancak polis sözcüsü, her iki yangınla ilgili kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı. Bu durum, 10 Haziran’da Berlin’in kuzeybatısında meydana gelen ve Amazon ile Deutsche Post’a ait 23 aracın yanmasına neden olan yangınla birlikte değerlendirilmekte.

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