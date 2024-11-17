“Berlin’den Yola Çıkan Burgmeier Türkiye’de”

GENÇ BİSİKLET SEYAHATİ

Almanya’nın başkenti Berlin’den bisikletiyle yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, 2 bin 500 kilometre mesafe kat ederek Türkiye’ye ulaştı. Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşlarının yanına konaklamak için gittiği yerlerde kalan Burgmeier, Bursa’ya gelerek tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetti.

GİTTİĞİ ÜLKELERİN KEŞFİ

Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden gelen Burgmeier, ziyaret ettiği ülkelerin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Ayrıca bu ülkelerin yerel mutfaklarından lezzetler tatma fırsatı buldu. Bursa’ya gelerek bir gece konaklayan Burgmeier, burada geçirdiği zamanın ardından yeniden yola çıkmayı planlıyor.

GEZİ PLANI VE İZİNLERİ

Bisikleti ile dünyayı gezmeyi amaçlayan genç gezginin sıradaki durağı ise İzmir olacak. Burgmeier’in bu serüveni, bisikletle seyahat eden gençlerin ilham alabileceği bir örnek niteliği taşıyor.