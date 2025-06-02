Berlin Mahkemesi, İltica Sürecini Onayladı

BERLİN İDARE MAHKEMESİ’NİN KARARI

Almanya’da Berlin İdare Mahkemesi, sınır kontrolü sırasında Alman topraklarına iltica başvurusu yapan kişilerin, Dublin Sözleşmesi’nde belirtilen süreç uygulanmadan geri çevrilmelerinin yasa dışı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Polonya’dan 9 Mayıs’ta trenle Almanya’nın Frankfurt (Oder) şehrine gelen ve tren istasyonundaki sınır kontrolleri sırasında iltica başvurusunda bulunan 3 Somalilinin, aynı gün Polonya’ya geri gönderilmesi hakkında açtıkları davada sonuç bildirdi.

DÜBLİN SÖZLEŞMESİ’NİN GEREKLİLİĞİ

Mahkeme kararında, Alman topraklarında iltica talebinde bulunan kişilerin Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun olarak, Dublin Sözleşmesi bağlamında belirlenen sürecin uygulanmadan geri çevrilemeyeceği vurgulandı. Alman hükümetinin, “ulusal acil durum” gerekçesiyle Dublin Sözleşmesi’ni uygulamadan kaldırmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca, kamu güvenliği veya düzeni açısından bir tehdidi belgeleyen yeterli kanıt sunulmadığı ifade edildi.

İLTİCA BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN SÜREÇLER

Kararda, Almanya’nın, topraklarında yapılan iltica başvurularına dair belirlenen süreçleri her durumda uygulamakla yükümlü olduğu kaydedildi. İltica talebinde bulunanların sınırı geçtikten sonra Almanya’nın başka bir yerine gitme talebinde bulunamayacakları da açıklandı. Dublin Sözleşmesi kapsamındaki iltica başvuru sürecinin sınırda veya o bölgeye yakın bir alanda gerçekleştirilmesine olanak tanıdığı vurgulandı. Ayrıca, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’in, göreve geldikten sonra 7 Mayıs’ta Federal Polis Teşkilatına düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında iltica talebinde bulunanların kara sınırlarından geri çevrilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.