Berlinde Filistin’e Destek Gösterileri Yapıldı

BERLİN’DE FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİLERİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla iki ayrı gösteri gerçekleştiriliyor. Mitte semtinde Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda, Filistin’i desteklemek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 200’den fazla kişi bir araya geliyor. Göstericiler, üzerlerinde “Hüsam Ebu Safiyye’yi serbest bırakın – Sağlık çalışanlarının sistematik olarak kaçırılmasını, işkence görmesini ve öldürülmesini durdurun”, “Soykırım soykırımdır, hangi dilde olursa olsun”, “Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal bir toprak inşa edemezsiniz” ve “İsrail’i silahlandırmayı durdurun” yazılı dövizler taşırken, İsrail’in öldürdüğü Gaza’lıların fotoğraflarını da gösteriyor. Protestocular, İsrail’e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail aleyhine sloganlar atıyor. Gösteri boyunca geniş güvenlik önlemleri alınıyor ve en az 3 kişi gözaltına alınıyor.

WEDDING SEMTİNDE DE GÖSTERİLER

Wedding semtinde ise Filistin’e destek için birçok kişi Leopold Meydanı’nda toplandı. Filistin bayrakları ile süslenen bu gösteride “Terörist İsrail”, “Filistin’e özgürlük” ve “Soykırımı durdurun” gibi sloganlar atılıyor. Bu protestolar, Filistin meselesine olan duyarlılığı bir kez daha vurguluyor.