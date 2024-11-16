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Berna Gencebay’dan Nikah Açıklaması: Ailevi Sebeplerdi

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İKİ TABLOYLA FUARDA YER ALIYORLAR

İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başlayan Sanat ve Antika Fuarı’na iki yağlı boya tablosuyla katılan Berna Gencebay’ı eşi Altan Gencebay da destekliyor. İki ay önce dünya evine giren çift, Orhan Gencebay’ın nikahlarına katılmamasına dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

NİKAH KATILIMI AİLE CEVABI

Berna Gencebay, Orhan Gencebay’ın nikahına katılmaması hakkında yaptığı açıklamada, “Babama katılmaması ailevi bir konuydu” ifadesini kullandı. Bu durumun aile içindeki dinamiklerle ilgili olduğunu vurguladı.

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