Berna Karagözoğlu, Sahneye Döndü

BERNA KARAGÖZOĞLU’NUN YENİDEN GÜNDEME GELİŞİ

2009-2012 yılları arasında çocuk yeteneklerin sahne aldığı “Bir Şarkısın Sen” yarışmasıyla tanınan Berna Karagözoğlu, uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. “Fındık Kurdu” lakabıyla hafızalara kazınan Karagözoğlu’nun son hali, görenleri adeta şaşırttı.

UNUTULMAZ PERFORMANSLARIYLA “BİR ŞARKISIN SEN”

Bir dönemin en çok izlenen çocuk yetenek yarışmalarından olan “Bir Şarkısın Sen”, sadece müzikle değil, sahneye çıkan minik yıldızların unutulmaz gösterileriyle de iz bıraktı. Bu programda hafızalarda yer eden isimlerden biri, sevimliliğiyle dikkat çeken Berna Karagözoğlu oldu. Henüz 9 yaşındayken sahneye çıkarak Türkiye’nin dört bir yanından izleyicileri kendine hayran bıraktı. Karagözoğlu, Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in jüri üyeliğinde Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını söylerken adeta bir sahne şovuna imza atmıştı. Küçük yaşına rağmen güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla kısa sürede tanınan isimler arasında öne çıktı.

YENİDEN SAHNEDE

Yıllar geçtikten sonra müzik tutkusunu devam ettiren Karagözoğlu, son günlerde bir sahne programında yeniden izleyiciyle buluştu. Genç sanatçının son hali, onu yarışmadaki haliyle karşılaştıran seyircilerin gözlerine inanamamasına neden oldu. Artık olgun bir duruş ve sahne hakimiyeti sergileyen Karagözoğlu, sesi kadar duruşuyla da dikkat çekiyor. Görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi ve sosyal medyada “Bu Berna mı gerçekten?” şeklinde yorumlar ardı ardına gelmeye başladı. Bu dönüş, sosyal medyada da gündem oluştururken, birçok kullanıcıyı nostaljik bir yolculuğa çıkardı.