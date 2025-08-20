Haberler

Berna Karagözoğlu Yeniden Gündemde!

BİR ŞARKISIN SEN YARIŞMASINDAN TANINAN BERNA KARAGÖZOĞLU’NUN YENİ HALİ

2009-2012 yılları arasında çocuk yeteneklerin sahne aldığı Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla adını duyuran Berna Karagözoğlu, uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. “Fındık Kurdu” lakabıyla hatırlanan Karagözoğlu’nun son görünümü görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönemlerin popüler çocuk yetenek yarışmalarından Bir Şarkısın Sen, yalnızca müzikal performanslarla değil, sahneye çıkan minik yeteneklerin unutulmaz anlarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olan Berna Karagözoğlu, sevimliliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

YARIŞMADA İZ BIRAKMIŞTI

Henüz 9 yaşında sahneye çıkarak Türkiye’nin dört bir yanındaki izleyicilerden büyük ilgi toplayan Karagözoğlu, Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in jüri üyeliği yaptığı yarışmada Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını seslendirerek hafızalarda yer etmesini sağlamıştı. Minik yaşına rağmen güçlü sesi ile enerjik sahne performansıyla kısa sürede tanınanlar arasında bulunmuştu.

GENÇ SANATÇININ YENİ GÖRÜNTÜSÜ

Aradan geçen yılların ardından müzik tutkusunu devam ettiren Karagözoğlu, kısa bir süre önce bir sahne programında yeniden izleyiciyle buluştu. Genç sanatçının son hali, ilk çıktığı günleri hatırlayanları şaşkına çevirdi. Artık daha olgun ve sahneye hâkim bir performans sergileyen Karagözoğlu, sesi kadar duruşuyla da ilgi çekiyor. Görenler, sosyal medyada “Bu Berna mı gerçekten?” yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

