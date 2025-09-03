Berna Özgül, Adalet Soruyor: Eşitlik Var mı?

BERNA ÖZGÜL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Parti Meclisi Üyesi Berna Özgül, “Motokurye Samet Özgül de 19 yaşındaki tanımadığı kişi tarafından 10 saniye içerisinde boğazı kesilerek katledilmişti. Ama Samet’in katili ‘pişmanım’ dediği için müebbet yerine 25 yıl aldı” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözlerin ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gelişmeleri gündeme getirdi.

ADALET BAKANI’NDAN YENİ BİLGİLER

Yılmaz Tunç, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, “Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.” ifadesini kullandı. Özgül, sözlerini sürdürerek, Adalet Bakanı’na doğrudan yönelttiği sorularla adaletin tecelli edip etmeyeceğini sorguladı. Özgül, “Şimdi soruyorum: Savcının katili de aynı gerekçeyle 25 yıl mı alacak, yoksa gerçek adalet yerini mi bulacak?” diye sordu.

Bu açıklamalar, toplumdaki adalet arayışının ve yaşanan olayların yarattığı duygusal tepkinin bir yansıması olarak dikkat çekti. Özellikle genç yaşta hayatını kaybeden Samet Özgül’ün durumu, benzer olaylarda uygulanan ceza hukuku uygulamalarının eleştirilmesine neden oldu.