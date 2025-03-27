Bernie Sanders’tan İsrail’e Silah Satışına Tepki

BERNIE SANDERS’IN ISRAİL’E YAPILAN SİLAH SATIŞINA TEPKİSİ

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına karşı sert bir duruş sergiledi. “Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz” diyen Sanders, silah satışlarının durdurulması için gelecek hafta Senato’da bir oylama gerçekleştirileceğini belirtti. Yahudi kökenli olan Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını “yasadışı bir savaş” olarak tanımladı.

GAZZE’DE YAŞANAN YIKIM VE İNSANİ KRİZ

Sanders, Gazze’de meydana gelen yıkıma dikkat çekerek, İsrail’in askeri operasyonlarında 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti. “Trump, Gazze’de bir milyarderin oyun alanını inşa etmek için 2 milyon kişiyi zorla göç ettirmek istiyor” sözleriyle, Trump’ın Gazze planını “etnik temizlik” ve “savaş suçu” olarak değerlendirdi.

SENATODA İKİ AYRI ONAYLAMAMA KARARI

Sanders, gelecek hafta Senato’ya iki ayrı Onaylamama Kararı sunacağını ve Trump yönetiminin İsrail’e satışını planladığı silahlarla ilgili 8,8 milyar dolarlık paketi durdurma amacını taşıdığını dile getirdi. “Netanyahu, ABD ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz” şeklinde konuşan Sanders, silah satışının Gazze’deki insani krizi daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

İNSANİ YARDIM GİRİŞİLERİ DURDU

Ayrıca, Gazze’ye 3,5 haftadan fazla bir süredir insani yardım girişinin tamamen durduğunu hatırlatan Sanders, İsrailli yetkililerin uyguladığı ablukanın etkisiyle bölgede yiyecek, su, ilaç ve yakıtın bulunmadığını belirtti. Bu durumun Cenevre Sözleşmesi’ne ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu söyledi.

SILAH YARDIMLARINA ELEŞTİRİ

Sanders, ABD vergi mükelleflerinin finanse ettiği silahlarla, İsrail’in sivil alanlara 2 bin poundluk bombalar yağdırdığına dikkat çekerek, bu saldırıların “ahlaki ve yasal zeminden tamamen uzak” olduğunu ifade etti. “ABD, Netanyahu hükümetine sınırsız askeri yardım sağlamaya devam etmemeli” diyen Sanders, Trump’ın Gazze’de bir “Riviera” oluşturma planını hatırlattı.

GAZZE’DEKİ HUSUSLAR VE YARDIM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Sanders, “Bu savaşta 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 112 binden fazlası yaralandı. Yaralıların yüzde 60’ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor” sözleriyle durumu özetledi. Son olarak bu hafta içinde Gazze’de 8 yardım görevlisinin hayatını kaybettiğine ve toplamda 399 yardım çalışanının öldüğüne dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında Gazze’deki sivil altyapının, sağlık sisteminin ve tüm üniversitelerin hedef alındığını açıkladı.