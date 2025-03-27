Bernie Sanders’tan Trump Yönetimine Sert Eleştiri

SANDERS’IN SERT TEPKİSİ VE İSRAİL’E YENİ SİLAH SATIŞI

ABD’li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına karşı sert bir duruş sergiliyor. Vermont eyaletinden olan Yahudi kökenli Sanders, bu silah satışlarının durdurulması amacıyla gelecek hafta Senato’da bir oylama yapılacağını ifade etti. Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını “yasadışı bir savaş” olarak nitelendiriyor.

GAZZE’DEKİ YIKIM VE KAYIPLAR

Sanders, Gazze’de yaşanan yıkıma dikkat çekerek, İsrail’in askeri operasyonlarında 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. “Trump, Gazze’de bir milyarderin oyun alanını inşa etmek için 2 milyon kişiyi zorla göç ettirmek istiyor” diyen Sanders, Trump’ın Gazze planını “etnik temizlik” ve “savaş suçu” olarak değerlendirdi. İleriye dönük olarak, Senato’ya iki ayrı Onaylamama Kararı sunmayı planladığını ve Trump yönetiminin İsrail’e planladığı silah satışını durdurmayı hedeflediğini belirtti.

Sanders, silah satışının Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı. Geçtiğimiz 3,5 haftadan uzun süredir insani yardım girişinin tamamen durduğunu söyleyen Sanders, bölgede yiyecek, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşandığını belirtti. Bu durumun hem Cenevre Sözleşmesi’ne hem de uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu da dile getirdi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR

ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen silahlarla, İsrail’in sivil alanlara 2 bin poundluk bombalar yağdırdığına vurgu yapan Sanders, bu saldırıların ahlaki ve yasal açıdan tamamen sorunlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, “ABD, Netanyahu hükümetine sınırsız askeri yardım sağlamaya devam etmemeli” sözleriyle dikkat çekti. Trump’ın Gazze’de bir “Riviera” oluşturma planının zorla yerinden etme politikasının bir parçası olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

Gazze’de bu savaşta şu ana kadar 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 112 binden fazlasının yaralandığını belirten Sanders, yaralıların büyük bir kısmının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu açıkladı. Haftanın başında 8 yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 399 yardım çalışanın öldüğünü hatırlatarak, İsrail’in saldırılarının bölgede sivil altyapıyı, sağlık sistemini ve üniversiteleri hedef aldığını ifade etti.