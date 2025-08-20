“Berobana” Geleneği Birlik Ve Beraberlik Sembolü

BEROBANA GELENEĞİ VE ÖNEMİ

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı köylerde yaklaşık 150 yıldır uygulanan “Berobana” geleneği, birlik ve beraberliğin bir sembolü olarak kabul ediliyor. Yılbaşı geleneği niteliğindeki “Berobana”, köylerde yaz aylarında daha kalabalık olunması sebebiyle temmuz ya da ağustos aylarında kutlanmaya başlandı. Gürcüce “beri” (ihtiyar) ve “bana” (kadın) kelimelerinden türemiş olan bu gelenekte, bir erkeğe köydeki bir kadının kıyafetleri giydiriyor. “Beri” adındaki diğer erkekler sırtlarına yastık koyarak ve “kabalak” adını verdikleri keçi yününden ya da koyun postundan yapılmış koni şeklindeki şapkaları takarak, ellerindeki sopalarla kadın kılığındaki erkeği, yani “bana”yı koruyor.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

“Berobana” geleneğinde yaylada bir evde hazırlanan oyuncular, akordiyon eşliğinde dışarıda bekleyen köy halkının yanına çıkarak bir süre dans ediyor ve ardından ev ev dolaşmaya başlıyor. Ziyaret ettikleri evlerden kaymak, mısır unu ve tuz gibi malzemeler isteyen oyuncular, isteklerini vermeyen ev sahiplerini korkutarak talep ettiklerini alıyor. Bu malzemeleri topladıktan sonra festival alanına dönen oyuncular, köy halkıyla birlikte oyunlar oynayarak “bana” karakterini kaçırmaya çalışıyor. “Beri” oyuncular ise kadını korumakla görevli. Devam eden kaçırma girişimlerinin sonucunda “bana” karakteri istediği biriyle oyun gereği kaçıyor. “Beri” oyuncuların buna itiraz etmemesiyle sorun çözülüyor ve köy halkı eğlenceye katılıyor. “Berobana” oyunundan sonra horona katılan köylüler, o yıl evlerinde bereket olacağına inanıyor.

GELENEĞİ YAŞATMA ÇABALARI

“Berobana” geleneği özelinde düzenlenen eğlenceler iki gün boyunca sürüyor. Eskikale köyü sakinlerinden Selma Gümüş, bu geleneği büyüklerinden öğrendiğini ve yeni nesil olarak geleneklerini yaşatmak istediğini ifade ediyor. “Gelenek ve görenekler değerlerle ilerler, kıymetli olur diye düşünüyorum” diyor. Ayrıca, yöresel kıyafetleri kendilerinin diktiklerini de belirten Gümüş, “2-3 yıldır bizler giymeye başladık. Annem dikti, kendi giydi, biz giydik” şeklinde konuşuyor.

Köy sakinlerinden Ekrem Sancar ise “Berobana, birlik demek, beraberlik demek, köylüyü bütünleştirmek demek” ifadesini kullanıyor. Sancar, bu geleneğin kendilerine atalarından miras kaldığını ve geçmişte tarlada çalışanların eğlenmek amacıyla bunu icra ettiğini hatırlatıyor. “Biz onlardan gördük. Bu geleneği biz de böyle devam ettirmek istiyoruz” diyerek, geleneksel değerlerinin önemine vurgu yapıyor.