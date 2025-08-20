Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İNEGÖL’DE TRAGİK OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir özel kreşte gerçekleştirilen havuz etkinliği sırasında yaşanan trajik olayda, 4 yaşındaki Berra Dizi, havuzda geçirdiği havale nöbeti sonucu boğulma tehlikesi yaşadı. Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir kreşte meydana geldi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kreşteki yüzme etkinliği sırasında havuzda bulunan küçük Berra, iddiaya göre havale nöbeti geçirerek boğulma tehlikesi yaşadı. Öğretmenleri, durumu fark ederek Berra’yı havuzdan çıkardı ve ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine gelen ambulansla çocuk, önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

Berra’nın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Turgutalp Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazı ile gözyaşları arasında İsaören Kent Mezarlığı’na defnedildi. Bu trajik olay, küçük Berra’nın sevdikleri ve toplumu derinden etkiledi.