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Berrak Tüzünataç’ın 40. Yaş Kutlaması

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PARTİ KUTLAMASI

Berrak Tüzünataç, önceki gece Etiler’deki bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte 40. yaş gününü coşkuyla kutladı. Kutlama öncesinde, Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve Berrak Tüzünataç, Etiler’de sıkışan trafikte şarkıcı Edis’in aracında objektiflere yansıdı.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Yamantürk ve Özpirinçci çifti, mekana giriş yaparken, “Berrak’ın doğum gününü kutladık. Berrak artık 40 yaşında” açıklamasını yaptı. Kutlama sonrasında, Özge Özpirinçci’nin elinde tuttuğu pasta dikkatlerden kaçmadı.

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