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Beş Balıkçı Denizde Sürüklenirken Kurtarıldı

DENİZE AÇILDIKTAN SONRA ARIZA YAPTILAR

Beş balıkçı, Peru’dan denize açıldıktan sonra teknelerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle 55 gün boyunca açık denizde sürüklenerek hayatta kalmaya çalıştı. Ekvador Donanması’ndan yapılan açıklamaya göre, balıkçılar, Lima’nın güneyindeki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan sadece iki gün sonra iletişim ve navigasyon sistemleri devre dışı kaldı. Elektrik sistemlerinin çalışmaması sonucu açıldıkları denizde sürüklenmeye başlayan balıkçılar, hayatta kalmak için yağmur ve deniz suyu içmek zorunda kaldı.

KURTARILAN BALIKÇILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan balıkçıların isimleri, Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak açıklandı. Yapılan sağlık kontrollerinde balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarılan balıkçıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için yerel ve uluslararası makamlarla koordinasyon sağladıklarını belirtti.

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