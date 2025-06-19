Beş İlden Eğitim, Enerji Verimliliği Sağlanacak

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ İZMİR’DE DÜZENLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri”nin üçüncüsü, İzmir’de 9 ilin katılımıyla yapıldı. Epekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ve bu illerden ilgili idarelerin temsilcileri katıldı.

ENERJİ TASARRUFUNDA KRİTİK ADIMLAR

Açılışta konuşan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Bakanlığımızın ve İZODER’in katkılarıyla hazırlanan bu yeni standart, yalnız enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin enerji ithalatını azaltarak net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında da kritik bir rol üstleniyor. İklim verilerinin detaylı analizine dayalı olarak 84 bölge yerine artık 730 farklı iklim bölgesi dikkate alınmakta ve bu sayede çok daha hassas mühendislik hesaplamaları yapılabilmektedir” dedi. Bu adımların, ülke genelinde yüzde 45’e varan enerji tasarrufu potansiyeli sunduğunu da vurguladı.

ISITMA VE SOĞUTMA İHTİYAÇLARI

Eruslu, “Revize edilen TS 825 standardı ile binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinde önemli değişiklikler yapılmış; özellikle U değerlerinde iyileştirme sağlanarak daha kalın ve nitelikli yalıtım uygulamalarının önü açılmıştır. İzmir gibi sıcak iklim bölgelerinde artık yalnızca ısıtma değil, aynı zamanda soğutma ihtiyacını da dikkate alan projelendirme yapılması zorunlu hale gelmektedir” ifadelerini kullandı. Dış cephe yalıtım kalınlıklarının İzmir ili genelinde artırılarak daha fazla enerji verimliliği hedeflendiğini belirtti.

İMAR PLANLARI ÜZERİNE VURGU

İzmir Valisi Süleyman Elban ise, programda yaptığı konuşmada enerji verimliliği konusunun, imar planlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti. “Doğru yere konumlandırmadığınız, doğru hava sirkülasyonunu sağlayamadığınız yerlerde enerji israfı olacağını biliyoruz” diyerek, şöyle devam etti: “Akdeniz havzasında ısınmadan çok soğutma yükü artıyor. İmar planları hazırlanırken hava akımlarına dikkat etmek gerekiyor.”

MODERN SEKTÖR VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Elban, mimari açıdan plaza dönemine geçildiğini vurgulayarak, “Planlama esnasında denizden gelen hava akımının içeri alınamadığını ve bu durumun soğutma yükünü artırdığını” belirtti. “Sahile yakın yüksek katlı binalar yüzünden bu problem ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ENERJİ TÜKETİMİNDE ARTAN İHTİYAÇLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, enerji tüketiminde son 10 yılda dünya genelinde yüzde 15 artış yaşandığına dikkat çekti. “Kaynaklar azalıyor, tüketim ve ihtiyaçlar artıyor. Enerjiyi üreten metotların yanı sıra tükettiğimiz enerjiden de tasarruf yolunda mühendislik çalışmaları yapmamız elzem” dedi ve Türkiye genelinde yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

BÜYÜK TASARRUF HEDEFLENİYOR

Aslan, “Yeni getirdiğimiz hesaplama modelleri ve yönetmeliğe uygun yapılarla senede 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağlanacak” diyerek ekledi: “İklim hesap bölgelerini 84’ten 730’a çıkaran hesaplama sistemini hayata geçirdik. Yılda 200 ton kağıt israfının önüne geçmeyi de hedefliyoruz.”