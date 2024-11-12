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“Beş Kardeşin Ölümüyle Sonuçlanan Yangın”

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TRAJEDİYİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEP

İzmir’de, elektrik sobasının devrilmesi sonucunda bir yangın başladı ve bu faciada 1 ile 5 yaşları arasında değişen beş kardeş hayatını kaybetti. Yapılan ilk araştırmada, eşi cezaevinde olan annenin çocukların güvenliğini sağlamak adına kapıyı kilitledikten sonra hurda toplamak için evden ayrıldığı belirlendi. Bu durum, olayın arka planındaki trajik durumu gözler önüne serdi.

ANNEYE GÖZALTILAR

Yangın sonrası anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Olayı canlı olarak gören bir tanık da tanıklık etti. Yangın anında neler yaşandığını aktaran bu kişi, olayın detaylarını paylaşarak durumu daha da aydınlattı.

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