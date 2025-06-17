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Beş Kuyumcu Gözaltına Alındı

GÖZALTILARLA SONUÇLANAN OPERASYON

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları öne sürülen 5 kuyumcu gözaltına alındı. Valilik bildirisine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

KUVVETLİ DELİLLER BULUNDU

Gerçekleştirilen aramalar sırasında, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü taşımayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi. Aynı zamanda 2 kuyumcuda, 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile farklı dönemlere ait altın, para ve objeler de bulundu. Gözaltına alınan kişiler arasında U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. yer alıyor.

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