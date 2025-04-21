Beş Şüpheli, Adliyeye Sevk Edildi

BEŞ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan’a yapılan saldırının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın arka planındaki kişi veya kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

SALDIRI OLAYI VE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENMELERİ

15 Nisan Salı günü, Marmaris’te görevli gazeteci Murat Ersan, tanımadığı bir kişi tarafından darp edildi. Olay sonrasında saldırgan kaçarken, Ersan kafasından ve çenesinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Elde edilen bilgilerle birlikte, emniyet güçleri ilçedeki 100’den fazla güvenlik kamerasını saatlerce inceleyerek saldırıya karıştığı öne sürülen 5 kişinin kimliklerini belirledi. Bir kadından ve 4 erkekten oluşan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SÜRECİ

Saldırganların kimliğinin tespit edilmesinin ardından E.E. ve S.N.Y. isimli şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırının ardından, şahısların 418. Sokak’taki bir ormanlık alanda motosikletlerini bırakarak 403. Sokak’a yürüdüğü, burada bir süre bekledikten sonra 48 plakalı araçla K.U. tarafından alındığı anlaşıldı. Operasyon sonucunda, E.E., S.N.Y. ve K.U. gözaltına alındı. Soruşturmaya yönelik olarak, saldırıya yardım ettiği düşünülen H.T. ve A.S.G. de emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN HAKİM KARŞISINDA

Adliyeye sevk edilen beş şüphelinin ifadeleri alındı ve hakim karşısına çıkarıldı. Ayrıca, şüphelilerden H.T.’nin “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayın arkasındaki kişi veya kişilere yönelik tahkikatın sürdüğü bildirildi.