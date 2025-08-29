Beş Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

Gündem

Yangın Olayı İzmir’in Çeşmealtı Sahili’nde Gerçekleşti

İzmir’in Urla ilçesi, Çeşmealtı Sahili’nde tadilat altında olan bir teknenin elektrik sisteminde çıkan yangın, kısa bir süre içinde diğer teknelere sıçradı.

Beş Tekne Kül Oldu

Yangının etkisiyle ipleri kopan tekne, yanındaki teknelere çarptı. Alevlerin yayılması sonucunda toplamda beş tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlıca kontrol altına almayı başardı ve söndürdü.

Maddi Hasar Büyük

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme oldu, ancak teknelerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme süreci de başlatıldı.

