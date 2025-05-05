Bes, Tüik’in Rakamlarını Protesto Etti

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI ENFLASYON VERİLERİNİ ELEŞTİRDİ

Büro Emekçileri Sendikası, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan 2025 yıllık enflasyon verileri ile ilgili olarak TÜİK önünde basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, TÜİK’in gerçek verileri yansıtmadığı vurgulandı. Katılımcılar tarafından “Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek” ve “TÜİK elini cebimizden çek” şeklinde sloganlar atıldı. BES Genel Başkanı Özer Avanaş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu MYK Üyesi Bahadır Bendircioğlu ve BES Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Çınar, bu açıklamaya katılan isimler oldu.

BES GENEL BAŞKANI YOKSULLUK POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Açıklamada BES Genel Başkanı Özer Avanaş, “Bugün bütün Türkiye’de bir kez daha TÜİK’in bizlere, emeklilere, bu ülkenin asgari ücretlilerine ve yoksullara dayattığı bu sahte enflasyon verilerine ilişkin açıklama yapıyoruz” dedi. Avanaş, TÜİK’in uyguladığı politikaların yoksulluğu arttırdığını ifade ederek, “Asıl turp bu ülkedeki söz verildiği halde kamu emeklilerine verilmeyen seyyanen zamlardır. Asıl turp mülakat haksızlığına son verilmemesidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, TÜİK’in iktidarla işbirliği içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KOMFDERASYONU YETKİLİSİ İHANETİ KINADI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu MYK Üyesi Bahadır Bendircioğlu, yaptığı konuşmada, “Bugün yine bir enflasyon rakamı açıklandı. Bu rakamları gerçeğin dışında açıklamak, halkı yanıltmak tam da bir ihanettir” dedi. Bendircioğlu, her gün ekmeklerinin küçültüldüğünü belirterek, “Yedi toplu iş sözleşmesi masasında bu ihanetin ortakları var” ifadesini kullandı. Emekçilerin, bu durumu değiştirmek için ortak bir mücadele yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.

TÜİK’TEN GERÇEK VERİLERİ AÇIKLAMALARI İSTENDİ

BES Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Çınar, TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan gıda fiyatlarını gizlemesinin arkasında, kamu emekçilerinin ve emeklilerin gelirlerini düşük tutma gerçeğinin yattığını belirtti. Çınar, “İlgili yetkililerin 2022’den beri açıklamaktan imtina ettikleri gıda fiyat verilerini düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğini kendilerine bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi. Ayrıca, verileri açıklamaları yönünde baskı yapmaya devam edeceklerini ve kötüye kullanımlar sebebiyle hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.