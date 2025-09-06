Beş Üniversiteye Rektör Atandı. Resmi Gazete’de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Bu atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ REKTÖRLER

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kararla birlikte Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atanmış oldu.

MEHMET NACİ İNCİ’NİN AKADEMİK GEÇMİŞİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesinden fizik alanında lisansını aldı, ardından 1992 yılında fiber optik sensörler üzerine Heriot-Watt Üniversitesinden doktorasını tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesinde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalarda yer aldı. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olan İnci, 1996 yılında doçent unvanını aldı. 1998-1999 yılları arasında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerinde Japonya’daki Gunma Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak hizmet verdi. 1999-2005 yıllarında Sabancı Üniversitesinde öğretim üyeliği yaparak, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarlarının yanı sıra diğer lisans ve lisansüstü programların kurulmasına katkıda bulundu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olarak atanan İnci, 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapmıştır. Uluslararası alanda Stuttgart Üniversitesi, Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak öğretim vermiştir. Naci İnci’nin araştırma ilgi alanları arasında fiber optik, nano parçacıklar ve uygulamaları, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi ve kuantum kriptografi yer alıyor. Ayrıca, üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmeye yönelik iki uluslararası patenti bulunmaktadır.

MEHMET EMİN OKUR’UN DENEYİMLERİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1992’de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995’te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001’de ise doktorasını almıştır. 1993 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde akademik görev yapmaktadır. 2016’da doçent unvanı ve 2021’de profesör unvanı kazanmıştır. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüten Okur, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. 60’tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri konularında dersler vermektedir. Ayrıca, çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim camiasına katkıda bulunmaktadır. Okur, reel sektörde de aktif bir rol alarak yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. 15’e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak yer alan Okur, 2011-2013 yılları arasında SETA’da, 2019 yılından itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2013 yılından beri Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.