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BESAK Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

YENİ EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) çatısı altında kurulan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Arama Kurtarma Ekibi (BESAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan işbirliği çerçevesinde “Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyonu” eğitimi aldı. Yapılan açıklamaya göre, 27 kişilik BESAK ekibi, Bursa İl AFAD Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitim sahasında, AFAD uzmanlarının gözetiminde hem teorik hem de pratik eğitimler aldı. Bu süreç sonucunda BESAK ekibi, eğitimlerini başarıyla tamamladı.

AFETLERLE MÜCADELEDE ORTAK SORUMLULUK

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, afetlere karşı hazırlıklı olma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Bilgit, “Afetlere karşı dirençli bir toplum inşa etmenin, tüm sivil paydaşların da ortak sorumluluğu” olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarda bize destek sunan başta AFAD Bursa İl Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ederiz. Ekibin oluşturulması fikrinin çıktığı ilk günden bu yana, aynı inançla eğitimlerini sürdüren ve tamamlayan BESAK ekibinin her bir üyesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatı içerisinde bu kadar anlamlı ve önemli bir konuda Bursa’nın öncü olması da bize ayrı bir gurur ve mutluluk vermiştir.” ifadelerini kullandı.

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