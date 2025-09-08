Besançon’da Davalar Başladı, Pechier Suçlanıyor

DAVANIN BAŞLANGIÇ AŞAMALARI

Fransa’nın doğusunda bulunan Besançon kentinde geniş yankı uyandıran bir davanın duruşmaları başlamış durumda. 53 yaşındaki anestezi uzmanı Frédéric Pechier, 30 hastayı bilerek zehirlemek ve bu vakalardan 12’sinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılık, doktorun düşük riskli ameliyatlar sırasında hastaların kalp krizi geçirmesine sebep olduğunu savunuyor. Dava, 2008 ile 2017 yılları arasında Saint-Vincent Kliniği ve Franche-Comté Polikliniği’nde yaşanan olağan dışı kalp durması olaylarına dayanıyor.

YÜKSEK DOZ ANESTEZİ İDDİALARI

Fransız basınına göre, Pechier’in bazı hastalara bilinçli bir şekilde yüksek dozda anestezi uyguladığı ve sonrasında da durumu “müdahale ederek kurtaran” doktor olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu durumun, meslektaşlarını küçük düşürme veya kahraman doktor imajı yaratma amacı taşıdığı iddia ediliyor. Şüpheli vakaların en küçüğü, 2016 yılında bademcik ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Teddy. Çocuğun iki kez kalbinin durduğu bildirildi ve şans eseri hayatta kaldı. En yaşlı kurban ise 89 yaşında bir hasta.

RESMİ ADLİ SORUŞTURMA VE SONUÇLARI

Soruşturma çerçevesinde 70’ten fazla kalp durması vakası incelendi ama yalnızca 30’u davaya dâhil edildi. 2017’de resmi adli soruşturmanın başlaması, tıp camiası için büyük bir etki yarattı. Tıbbi raporların, tanık ifadelerinin ve ilaç kayıtlarının incelenmesi 8 yıl sürdü. Davanın açıldığı dönemde bazı aileler 17 yıldır adalet beklediklerini ifade etti. Ailelerden biri olan Amandine Iehlen, 2008 yılında böbrek ameliyatı sırasında babasını kaybetmiş, otopsi raporunda aşırı dozda anestezik maddeye rastlanmıştı.

PALAVRALARA KARŞI İDDİALAR VE SAVUNMALAR

Mahkeme salonuna girdiğinde bazı yakınlarının “Hadi Fredo” diyerek destek verdiği Pechier, ilk ifadesinde kendini savundu. Basında yaptığı açıklamalarda ise, “Ailelerin yaşadığı acıyı anlıyorum ancak bu trajedilerden ben sorumlu değilim.” diyerek tüm suçlamaları reddetti. Duruşma boyunca gözaltında olmayacak, ancak yargı denetimi altında kalacak. Başsavcı Etienne Manteaux, bu süreci “Fransız hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vaka” olarak tanımladı. Ayrıca, doktorun bazı durumlarda ilaç torbalarını bilinçli olarak değiştirdiği ve hastalarda kriz ortamı yaratarak kendini ön plana çıkardığı iddiaları mahkemede değerlendirilecek. Eğer suçlu bulunursa, Frédéric Pechier, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Savunma tarafı ise iddiaların kanıtlanamayacağını belirterek beraat talep ediyor. Duruşmaların haftalarca sürmesi bekleniyor.