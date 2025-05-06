Beşdere Köyünde 3 Ev Yandı

YANGINDA ÜÇ EV YANDI

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde meydana gelen yangın, üç evi tamamen tüketti. Gündüz saatlerinde ortaya çıkan yangın, köyde büyük bir paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, hızla yayılıp çevredeki diğer evlere de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak, olay sonucunda üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.