Besi’de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı organizasyon, aile yılı dolayısıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik, depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar ile down sendromlu bireylerin bir araya gelmesini sağladı.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Program, ilçede bulunan özel bir restoranda yapıldı ve Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Osman İde, Kaymakam Adayı Burak Katrancıoğlu, Besni Sosyal Hizmet Müdürü Mustafa Orhan gibi yetkililerin yanı sıra, kurum personelleri, down sendromlu çocuklar ve depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ile yakınları etkinliğe katıldı.

ÇOCUKLARIN SOSYALİZasyonu HEDEFİNDE

Özel gecenin amacı, çocuklara milli ve kültürel değerleri aktarmak, özel durumlu bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve onların yalnız hissetmemesini temin etmekti. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen yetkililer, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Program, çocukların neşeli anları ve duygu dolu sohbetlerle son buldu.