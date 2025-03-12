Beşikçioğlu’nun Çekim Yapması Tepki Çekti

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEPKİLERİ ARTIRAN DAVRANIŞ

Behzat Ç. dizisi için ekranlara geri dönen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, çekim esnasında bir vatandaşın telefonuyla kayda alındı. Duruma tepki gösteren vatandaş, sosyal medya üzerinden “Etimesgut halkı hizmet beklerken Erdal Beşikçioğlu mesai saatleri içerisinde film çekmekle meşgul… Şu an saat 2.5 civarı… Günlerden de pazartesi…” şeklinde paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Vatandaşın paylaşımının altına ise “En azından bizim gözümüzün önünde çekiyor filmi”, “Makamında da otursa film çevirecekti zaten”, “Şimdi bu adama oy verip bunu belediye başkanı yapanların içi sızlamıyor mu?”, “Adam hiç bir şey vaat etmeden seçildi ne bekliyorsunuz ki?”, “Pazartesi olduğunu da ispatlasaydın tamamdı” gibi yorumlar yapıldı.

BEŞİKÇİOĞLU’NDAN YANIT BEKLENİYOR

Başkan Beşikçioğlu, göreve geldiğinden bu yana oyunculuk kariyerine mesai saatleri dışında devam edeceğini ifade etmişti. Ancak, bazı vatandaşlar belediye başkanının öncelikle kent yönetimi ile ilgilenmesi gerektiğini vurgulayıp bu duruma reaksiyon gösterdi. Tepkilere kayıtsız kalan Beşikçioğlu’nun mesai saatleri içerisinde çekimde bulunmasının kamuoyunda hangi yankıları doğuracağı ise merakla bekleniyor.