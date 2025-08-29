Beşiktaş, 11 Teknik Adam Değiştirdi

BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Beşiktaş, 2019 yılından itibaren tam 11 teknik direktör ile yoluna devam ederken, bu süre zarfında en uzun görev yapan isim 2020-2021 sezonunda takımın Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasını sağlayan Sergen Yalçın oldu. Özellikle Süper Lig ve Avrupa’da beklenen başarıları elde edemeyen Beşiktaş için teknik direktör değişiklikleri dikkat çekici bir durum oluşturuyor. UEFA Konferans Ligi play-off turundaki İsviçre ekibi Lausanne ile oynanan rövanş maçında alınan 1-0’lık mağlubiyetten sonra Norveçli hoca Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması, bu sürecin devam ettiğini gösteriyor.

SEZONLAR BOYUNCA ELLİ GÜVEN SORUNU

Beşiktaş, 2015-2019 yılları arasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak son 16’ya yükselmişti. Ancak Güneş ile yolların ayrılmasının ardından 2019’dan itibaren yaklaşık olarak 11 teknik direktör takımın başına geçti. Bu süreçte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev aldı.

Sergen Yalçın’IN REKOR GÜVENİ

Beşiktaş’ta görevde en uzun kalan teknik direktör Sergen Yalçın oldu. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında takımı çalıştıran Yalçın, 680 günde 79 maça çıktı ve 2020-2021 sezonunu da Süper Lig şampiyonu olarak tamamladı. Takımın 2023-2024 sezonunda ise Şenol Güneş’in ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ile yola çıkıldı. Yılmaz, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig’de 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Onun ardından, 10 Kasım 2023’te Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlandı, fakat Çalımbay 42 gün boyunca sadece 7 maça çıktı.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERİN PERFORMANSI

Beşiktaş, 2019’dan bu yana 4 yabancı teknik hoca ile çalıştı. Valerien Ismael, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer, bu isimler arasında yer aldı. Ismael, 215 günde 18 maça çıkarken, 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fernando Santos, 95 günde 16 mücadelede 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Hollandalı Van Bronckhorst ise 152 gün görevde kaldı ve 20 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Ole Gunnar Solskjaer ise Beşiktaş’ın başında 223 gün kalarak en uzun süre görevde kalan yabancı teknik direktör oldu. Solskjaer, 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle bu süreci tamamladı.