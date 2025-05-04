Beşiktaş, 20 Yıl Sonra Başardı

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ BAŞARISI

Süper Lig’de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynayıp kazanan Beşiktaş, uzun bir aradan sonra bu başarıyı tekrar elde etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

20 YIL SONRA TEKRARLAYAN BAŞARI

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği iki derbiyi de kazanarak 20 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrar sağlamış oldu. Kartal, Fenerbahçe ile oynadığı son iki maçtan galip geldiği dönem olarak en son 2004-2005 sezonunu deneyimlemişti. O dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı evinde 2-1, deplasmanda da 4-3’lük skorlarla üstün gelmişti. Bu sezon ise, siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi sahasında Chamberlain’in golüyle 1-0 yenip, Kadıköy’de de 1-0’lık galibiyet elde ederek tarihi bir başarıyı tekrarladı.