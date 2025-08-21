Beşiktaş, 2020-2021’de Son Şampiyon Oldu

BEŞİKTAŞ’IN KÖKLÜ TARİHİ VE BAŞARILARI

Beşiktaş, Türk futbolunun önemli ve köklü kulüplerinden biri olarak uzun bir geçmişe sahip. Süper Lig’de kazandığı şampiyonluklarla adından sıkça söz ettiren siyah-beyazlılar, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla Türk futbolunun gelişiminde temel bir rol üstlenmiştir. Taraftar desteği, altyapı yatırımları ve tarihindeki başarılarına dayanarak Beşiktaş, Türk sporunun simgelerinden biri olmayı devam ettiriyor. Beşiktaş’ın en son şampiyonluğuna dair tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

SON ŞAMPİYONLUK 2020-2021 SEZONUNDA GELDİ

Beşiktaş, Süper Lig’deki en son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda kazandı. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligi zirvede tamamlamış ve şampiyonluk kupasını kaldırmış, ayrıca Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmış oldu. Bu zafer, kulüp tarihi açısından unutulmaz bir dönüm noktası oluştururken, taraftarlar için de büyük bir gurur kaynağı haline geldi. Beşiktaş, elde ettiği bu başarı ile Türk futbolundaki güçlü konumunu bir kere daha gözler önüne serdi.

CRİTİK GÖZTEPE MAÇI VE ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile oynadığı kritik maç sonrası elde etti. İzmir’de gerçekleşen bu zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak en yakın rakipleriyle olan puan farkını koruyarak sezonu zirvede tamamlama başarısı gösterdi. Bu galibiyetle, Beşiktaş hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihine çifte kupayla bir sezon daha ekledi. Sergen Yalçın’ın yönetimindeki bu başarı, kulüp tarihine altın harflerle kazındı ve taraftarlar için unutulmaz anılar arasında yer aldı.

BÜYÜK BAŞARILARLA DOLU TARİHİ

Beşiktaş, Süper Lig tarihine damga vuran köklü kulüplerden biri olarak birçok kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İlk Süper Lig şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda kazanmış, yıllar içinde istikrarlı bir performans sergileyerek bu başarılarını defalarca tekrarlamıştır. Kulüp, 1966-67, 1981-82, 1989-90, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17 ve en son 2020-21 sezonlarında lig kupasını müzesine götürdü. Beşiktaş, farklı dönemlerdeki güçlü kadro yapısı ve sadık taraftar desteğiyle Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazmayı sürdürmektedir.