Beşiktaş, 28 Ağustos’ta Lausanne-Sport ile

BEŞİKTAŞ’IN UEFA HEDEFLERİ

Bu kritik karşılaşma, Beşiktaş’ın Avrupa’daki serüveni ve ülke puanı açısından büyük bir öneme sahip. Siyah-beyazlı ekip, rövanş maçını kazanarak UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmayı hedefliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu mücadele, seyirciler tarafından tribünden izlenebileceği gibi televizyon ekranlarından da şifresiz olarak takip edilebilecek. Beşiktaş Lausanne-Sport maçı hakkında sorular yanıt buldu. 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20:00’de İstanbul Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, Türkiye’de geniş kitleler tarafından izlenebilecek.

İLK MAÇ VE GÖZLER RÖVANŞTA

İlk karşılaşma 21 Ağustos’ta gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler bu heyecan dolu rövanş maçında. Beşiktaş-Lausanne-Sport karşılaşması, futbolseverler için önemli bir buluşma olacak. Yayıncı kuruluş Show TV, bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.