Beşiktaş 3 puanın peşinde

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, saat 19.00’da Vodafone Park’ta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park’ta 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Beşiktaş – Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe’yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

Eksikler

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Welinton Souza’nın yanı sıra cezaları olan Valentin Rosier ve Josef de Souza maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre maç kadrosuna dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar, Montero, Umut, Kenan, Atiba, Emirhan, N’Koudou, Ghezzal, Larin, Batshuayi

KONYASPOR: Sehic, Barış, Musa, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Oğulcan, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi.

HAKEM: Sarper Barış Saka

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 2