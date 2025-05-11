Beşiktaş, 4-1 Galip Geldi. Ole Gunnar Solskjaer Açıklamalarda Bulundu. Ciro, Profesyonel Bir Oyuncu. Gelecek İçin Heyecanlıyım. Gedson Denge Sağlıyor. Necip Uysal, Beşiktaş’ın Temsilcisi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz, eklemeler olacak. Takımda kalacak oyuncular olacak” açıklamasıyla takımın geleceği hakkında bilgi verdi. Beşiktaş, Süper Lig’in 35’inci haftasında Adana Demirspor’u 4-1’lik bir skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, mücadele hakkında düşüncelerini paylaşan Solskjaer, “Garip bir maç oldu. Oyun maçın başında çok durdu. Sakatlıklar nedeniyle sürekli duraklama yaşadık. Bu nedenle oyun akışını sağlamakta zorlandık, ritmi yakalayamadık. Ama oyuncuların tutumu, savaşma arzuları ve sürekli koşmaları gerçekten iyiydi. İlk yarı sona ermeden rakibin skoru 2-1’e getirmesiyle ikinci yarıda biraz gerginlik yaşadık. Sonrasında üçüncü golü atınca rahatladık. İsterseniz daha fazla gol de atabilirdik. Genel olarak iyi bir maç çıkardık” dedi.

CIRO HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Ciro hakkında da değerlendirme yapan Solskjaer, “Ciro çok profesyonel bir oyuncu. Bugün de golünü attı. Bizim iyi bir oyuncumuz ama daha fazla topu ceza sahasına taşımamız ve fırsat yakalamamız gerekiyor ki daha fazla gol atsın. Ciro’nun daha fazla gol atması biraz da takımla alakalı. Üç maçımız kaldı ve bu maçlarda daha çok şey yapmak istiyoruz. Ciro, antrenmanlarda çok iyi performans gösteren ve çok iyi bir insan. Çok iyi bir lider olan Ciro, Türkiye profesyoneli” şeklinde konuştu.

GELECEK PLANA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

Serdal Adalı’nın başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından ekibin yapısını anlatan Solskjaer, “Önümüzdeki yıl takımın yapısına dair belirli düşünceler içerisindeyiz, yeni eklemeler olacak. Oyuncular beni tanıyor, benim ne istediğimi biliyorlar. Tabii ki takımda değişiklikler olacak. İyi kararlar vermemiz gerekiyor, yeni oyuncularla iyi anlaşmalıyız. Takımdan gidecek oyunculara da yer bulmamız lazım. Seçim bitti ve başkanımızın gelecekle ilgili fikirleri var. Onun projesine inanıyorum ve ona yardımcı olmak isteyen birçok yapıcı insan var. Önümüzdeki yıl için heyecanlıyım, ama şu anda önemli olan önümüzdeki üç maç” ifadesini kullandı.

NECİP UYSAL’A GÖNDERME

Takımın değerleri ve İngiliz futbolu hakkında konuşan Solskjaer, “Manchester United’da on sekiz yıl geçirdim ve onların kazanmasını istiyorum. Gordon Milne ise Beşiktaş’ın efsanelerinden biri. Eski değerlerimizi korumak ve bu değerlerle savaşmak önemli. Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Bugün uzun bir aradan sonra sahalara geri döndü. Taraftarın ona olan sevgisi ve kulüp içindeki birlik çok önemli. Burada savaşan, koşan bir takım oluşturmak istiyorum” dedi.

GEDSON’UN PERFORMANSI

Gedson’un performansına da değinen Solskjaer, “Gedson takıma denge getiriyor. Ona hücumda fırsat yaratması için biraz özgürlük tanımak önemli. Teknik direktör olarak, oyuncularımın en iyi performanslarını verebilecekleri pozisyonlarda değerlendirmek benim için önemli. Gedson, rakip ceza sahasına yaptığı koşularla çok katkı sağlıyor. Geçen hafta bizim için önemli bir gol attı” diyerek sözlerini tamamladı.