Beşiktaş 4-1’le Adana Demirspor’u Geçti

BEŞİKTAŞ’TA MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Mücadele hakkında konuşan Solskjaer, “Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştılar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık.” diye belirtti.

AİLENİN HEDEFİ ÜÇÜNCÜLÜK

Süper Lig’i üçüncü sırada bitirmeye odaklandıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Avrupa’da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak.” şeklinde konuştu. Takımda eksik oyuncularla ilgili bilgiler veren Solskjaer, “Şu anda takımda olmayan, takip ettiğimiz oyuncular var. Gruba yardımcı olan oyuncuları da gözlemliyoruz. Benim için bu çok önemli. Soyunma odasındaki oyuncuların tutumu çok iyiydi kötü sonuçlardan sonra. İyi çalıştık kötü sonuçlardan sonra. Son maçları da kazanıyoruz. Tek düşüncemiz kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve hedefimize ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

HAALAND TAGSİ BİR ŞAKA OLDU

Serdal Adalı’nın “Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz” şeklindeki sorusuna yanıt veren Norveçli teknik direktor, “Haaland’ı isterim” dedi. Bu cevap, hem taraftar hem de medya tarafından ilgiyle karşılandı.