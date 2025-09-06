Haberler

Beşiktaş, 5. Hafta Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir ile yapacağı maç için hazırlıklarına bu sabah salonda gerçekleştirdiği ilk antrenmanla devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma, futbolcuların gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon egzersizleri yaptığı bir antrenman oldu.

ANTRENMAN DETAYLARI

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 50 dakika sürdü. Siyah-beyazlı ekip, gün içerisinde ikinci antrenmanını saat 18.00’de yaparak hazırlıklarına devam edecek. Bu antrenman, futbolcuların maç öncesi performanslarını artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencilerine destek mesajları gönderildi; eğitim ve insani değerler üzerinde duruldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alperen Şengün maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

