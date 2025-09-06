Beşiktaş, 5. Hafta Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir ile yapacağı maç için hazırlıklarına bu sabah salonda gerçekleştirdiği ilk antrenmanla devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma, futbolcuların gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon egzersizleri yaptığı bir antrenman oldu.

ANTRENMAN DETAYLARI

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 50 dakika sürdü. Siyah-beyazlı ekip, gün içerisinde ikinci antrenmanını saat 18.00’de yaparak hazırlıklarına devam edecek. Bu antrenman, futbolcuların maç öncesi performanslarını artırmayı hedefliyor.