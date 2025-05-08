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Beşiktaş, 6 Numara Arıyor

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE KADRO ÇALIŞMALARI

Trendyol Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni yıl için kadro planlamalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda 6 numara transferini önceliklerinden biri olarak belirlemiş durumda.

PATRICK BERG İLGİSİ VE TRANSFER SÜRECİ

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in 6 numara talebinde, vatandaşı Patrick Berg ön plana çıkıyor. Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcuyla ilgili ara transfer döneminde 10 gün boyunca görüşmeler yaptı ancak sonuç elde edilemedi. Kartal, Bodo/Glimt’in “Şu anda ayrılışına izin veremeyiz” dediği oyuncu için yeniden temas kurmak istiyor, fakat Norveç ekibinin UEFA Avrupa Ligi serüveni nedeniyle süreç yavaş ilerliyor. Bodo/Glimt, Tottenham ile yarı finale çıkarken, bu eşleşme tamamlanmadan kaptanlarıyla ilgili görüşmelere başlamayacaklarını belirtti.

Bodo/Glimt’in 3-1 mağlup olduğu Tottenham ile bugünkü karşılaşmasından sonra, eğer Bodo elenirse, 27 yaşındaki futbolcu için girişimler hız kazanacak ve resmi görüşmelere başlanacak. Bu sezon 25 maçta görev alan Patrick Berg, 3 gol atarken, 3 asist yapmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcunun Bodo/Glimt ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve 2024 yılında Norveç Ligi’nde 9 gol, 1 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırdı. Transfermarkt verilerine göre, deneyimli oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirleniyor.

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