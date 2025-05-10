Beşiktaş 65+ Ofisi Projesi Başladı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YENİ PROJE BAŞLATTI

Beşiktaş Belediyesi, yaş almış kişilerin daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ’80+ Gerontolojik Değerlendirme’ adını verdiği yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu projede, Beşiktaş Belediyesi’nin 65+ Yaşam Ofisi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliği yapıyor. Proje çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri bireylerde kapsamlı bir gerontolojik değerlendirme süreci gerçekleştirilecek.

PROJENİN HEDEFİ VE UYGULAMA AŞAMALARI

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Değerli komşularım, Beşiktaş büyüğe hürmetin kentidir. Büyüklerimize hürmeti sözle değil, icraatlarımızla göstereceğiz. Beşiktaş Belediyesi olarak yaş almış bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için önemli bir adım daha atıyoruz.” şeklinde konuştu. Şişman, projenin detaylarını aktararak, “Bu proje ile 80 yaş ve üzeri komşularımızı belediyemizin 65+ Yaşam Ofisi’nde ağırlayacağız. Uzmanlarımız eşliğinde büyüklerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını kapsayan geniş kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüteceğiz.” dedi.

DESTEK PLANI VE BİLİMSEL VERİLER

Açıklamalarına devam eden Şişman, “Değerlendirme sonuçlarına göre, genel sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını dikkate alarak ihtiyaçlarına uygun destekleri uzmanlarımızla birlikte planlayacağız. Elde edeceğimiz bilimsel veriler doğrultusunda, belediyemizin ve ilgili kurumların sunduğu hizmetlere erişimlerini kolaylaştıracağız. Büyüklerimizin Beşiktaş’ta huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ömür sürdürmeleri için çalışıyoruz. Beşiktaş, büyüklerinin yanında olmaya devam edecek. Projemiz Beşiktaş’ımıza ve tüm büyüklerimize hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.